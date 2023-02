Anguille arrosto, spaghetti con la bottarga e ancora gomme. A Santa Giusta, all’ingresso dell’ittiturismo “Su Fassoi” gestito dai pescatori della Consorzio pesca, a distanza di mesi c’è ancora quell’enorme cumulo di pneumatici. Non un bel vedere per chi arriva al ristorante, un danno di immagine non indifferente.

I pescatori hanno più volte chiesto all’attività commerciale che ha sistemato le gomme vecchie a ridosso dell’ittiturismo di bonificare la zona, ma fino a oggi nulla è stato fatto.

«In tanti ci accusano di questo degrado, ma la colpa non è nostra - spiega il presidente del Consorzio Emanuele Cossu -. Nei mesi scorsi sono stati fatti tanti sopralluoghi da parte di vari Enti ma ancora a ridosso del nostro ristorante c’è il cumulo di gomme. Tutto questo è assurdo. Ma è possibile che nessuno riesca a far eliminare questa discarica di gomme? Perché?».

Tempo fa gli amministratori comunali hanno informato della vicenda sia i carabinieri della stazione locale sia la Forestale. «Ci tartassano di controlli - conclude il presidente del Consorzio - altri evidentemente no».

