Un referendum per decidere sul futuro del lungomare di Putzu Idu. Una raccolta di opinioni sulla viabilità, parcheggi, divieti, obblighi, sicurezza e accessi nel tratto di strada a pochi metri dal mare cristallino del Sinis.

La richiesta arriva dai consiglieri comunali di San Vero Milis Antonello Chessa, Massimo Ninu, Angelo Pili e Salvatore Pinna, seduti nei banchi della minoranza. Ma per la seconda volta. A distanza di due anni, visto che la risposta non è mai arrivata, l'opposizione rilancia il documento e chiede anche l'intervento del prefetto.

«Alla mozione presentata esattamente 27 mesi fa, il 12 giugno del 2022, non abbiamo mai avuto una risposta - spiega il consigliere Antonello Chessa - è un fatto molto grave. Qualcuno dovrebbe sapere che è illegale non rispondere alle mozioni, a un documento protocollato dove oltretutto si chiedeva nello specifico una risposta scritta con discussione durante il Consiglio comunale seguente. Il territorio non è del Comune ma della comunità. Chiediamo che intervenga il prefetto. Sperando nel frattempo di avere una risposta. A distanza di due anni il caos c'è sempre - va avanti Chessa - c'è chi parcheggia dove vuole in barba ai divieti, chi in doppia fila ma anche chi occupa le aree con materiale della propria attività. E chi corre senza regole. Ci sono disagi, pericoli e un malcontento generale».

