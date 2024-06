Bisogna aiutare chi ha perso le terre a causa del fuoco. Ecco perché il Comune di San Vero Milis, con una delibera, ha dichiarato lo stato di calamità a seguito del violento incendio che per tre giorni, dal 18 al 20 giugno scorsi, ha devastato le campagne del paese.

Sono state distrutte completamente le colture cerealicole, ma non sono mancati nemmeno grossi danni alle numerose aziende agricole che si trovano nella zona.

Il primo incendio era divampato nel primo pomeriggio del 18 giugno nella zona di Putzu Idu. Le fiamme erano arrivate a lambire un ristorante e, alimentate dal forte vento di scirocco, avevano raggiunto la pineta di Is Benas e di Is Arenas. Sul posto quattro elicotteri e due Canadair. Impegnati per ore anche carabinieri e polizia. Erano state chiuse al traffico la Provinciale e alcune strade laterali di accesso.

