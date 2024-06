Resti umani verosimilmente di epoca romana sono stai rinvenuti oggi nella spiaggia di Su Pallosu, borgata marina nel comune di San Vero Milis, nota, tra l'altro, per la sua colonia felina.

I resti sono affiorati in superficie a seguito di alcuni smottamenti che si sono registrati nell'area, consciuta come antico insediamento romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno transennato il tratto di litotale interessato per preservarlo.

I militari dell'Arma hanno quindi chiesto l'intervento degli esperti della Soprintendenza regionale che si occuperanno di prelevare e analizzare i resti anche per datarli con precisione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata