È già tempo di parcheggi in vista della stagione estiva. Il Consiglio comunale di San Vero Milis durante l’ultima assemblea pubblica ha approvato la sospensione temporanea degli usi civici in diverse zone delle borgate per allestire le aree da adibire a area di sosta, sia a pagamento sia libere.

«Ora il Comune pubblicherà il bando - ha detto il primo cittadino di San Vero Milis Luigi Tedeschi durante il suo intervento, in Consiglio - A differenza dello scorso anno sarà una gara unica per tutte le marine. Come sempre l’obiettivo è quello di fare cassa in modo da offrire più servizi ai turisti che raggiungono la costa, ma anche tutelare i litorali dal parcheggio selvaggio».

I parcheggi blu arriveranno non soltanto a Mandriola e Putzu Idu, ma anche a Sa Mesa Longa, Sa Marigosa, Sa Rocca Tunda e S’Arena Scoada. Crescerà quindi il numero degli stalli: lo scorso anno erano stati tracciati circa 600 parcheggi a pagamento, nel 2023 da un primo calcolo, dovrebbero essere poco più di mille. Quelli a pagamento saranno ovviamente più vicini al mare.

Per i residenti però, come del resto avviene in altri Comuni della provincia come ad esempio nella vicina Cabras, ci sarà un abbonamento stagionale a costi agevolati. L’amministrazione comunale sta valutando inoltre di formulare degli abbonamenti anche per i turisti. L’idea del Comune di San Vero Milis è quella di far partire il servizio a pagamento già dalla metà di maggio, per terminare a metà ottobre. E non come lo corso anno: la sosta a pagamento era partita dal mese di luglio.

© Riproduzione riservata