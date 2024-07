Da ieri mani al portafoglio anche lungo la costa di San Vero Milis. Per parcheggiare l’auto a pochi metri dal mare si pagherà fino al 15 ottobre. Le strisce blu sono in diverse zone: si paga nel lungomare Putzu Idu dove sono presenti 249 stalli di sosta, per autovetture, autocaravan, motoveicoli e ciclomotori. Sempre qui altri 25 stalli sono per gli invalidi.

Strisce blu poi a Sa Mesa Longa dove sono stati installati circa 300 stalli, a S’Arena Scoada, con i suoi 85 posti di sosta e a Sa Marigosa. Il Comune fa sapere che in tutte le borgate sono presenti anche gli spazi gratuiti. Si paga tutti i giorni dalle 8 alle 20. Tutte le informazioni sono presenti nella cartellonistica che la ditta che ha vinto l’appalto, la Ried di Tricase, sta installando.

Le tariffe invece rispetto allo scorso anno sono aumentate. Se prima per parcheggiare l’auto fino a due ore si pagava tre euro, quest’anno quattro. Fino a quattro ore invece 5 euro. Fino a sei ore sei euro, per tutta la giornata otto euro. Nessuno sconto nemmeno per i camperisti: per loro sei euro fino a due ore, 7 euro e 50 per quattro ore e nove euro fino a sei ore. Per sostare tutta la giornata dovranno sborsare 12 euro. Ci saranno anche quest’anno gli abbonamenti stagionali per i residenti a San Vero Milis: per loro la sosta costerà 20 euro. Trenta invece per chi non risiede nel Comune ma è comunque proprietario di immobili nelle borgate marine.

