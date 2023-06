Volano stracci tra il Comune di San Vero Milis e la Pro loco locale guidata dalla presidente Roberta Dessì. Sia sui social ma anche sulla pagina istituzione dell’amministrazione. L’oggetto della diatriba è un evento culturale, la tradizionale sagra Sapori e Profumi di mare che inizialmente doveva andare in scena il 4 giugno, poi è stata posticipata al 9 luglio. La Pro loco di questo cambio di data dà le colpe al Comune, l'amministrazione rimanda indietro tutte le accuse.

Con una lettera inviata in Comune la Pro loco ha comunicato che la sagra era stata posticipata a causa di mancanza di comunicazione tempestiva e ufficiale da parte del Comune riguardo le modifiche da effettuare sul piano di sicurezza sul lungomare di Putzu Idu. Tedeschi nella stessa lettera che inviato alla Pro loco dice non è così: «Il 5 maggio scorso riceviamo dalla Pro loco la dichiarazione di come gli uffici avrebbero dovuto far riferimento al documento già depositato nel 2019 e che l’originale aggiornato con i nominativi delle figure responsabili e gli specifici compiti sarebbe stato visibile il giorno dell’evento».

A questa autocertificazione gli uffici non hanno però risposto. Poi c’è stata un riunione tra Giunta e Pro loco: «Abbiamo specificato che il piano di sicurezza doveva essere presentato per ogni manifestazione - spiega Tedeschi - Il piano attuale non è mai pervenuto al protocollo». La Pro loco intanto fa sapere che l’evento è stato annullato.

© Riproduzione riservata