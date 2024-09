Per l'opposizione l'attesa diventa sempre più lunga. Il Comune di San Vero Milis ha convocato un nuovo Consiglio comunale e all'ordine del giorno c'è un solo punto, una variazione di bilancio. Appuntamento per oggi, 6 settembre, alle 20. Manca in sostanza la discussione della mozione presentata due anni fa dai consiglieri di minoranza Antonello Chessa, Massimo Ninu, Angelo Pili e Salvatore Pinna. Gli stessi che in pochi giorni hanno rilanciato il documento ricordando agli amministratori che rispondere è un obbligo di legge.

Con la mozione presentata a giugno del 2022 chiedevano un referendum per decidere sul futuro del lungomare di Putzu Idu. Una sorta di raccolta di opinioni sulla viabilità, parcheggi, divieti, obblighi, sicurezza e accessi nel tratto di strada a pochi metri dal mare cristallino del Sinis, da sempre oggetto di discussioni. Il documento pochi giorni fa non è solo stato rilanciato, i consiglieri hanno chiesto infatti anche l'intervento del prefetto. Il consigliere Antonello Chessa due giorni fa ha parlato di un fatto molto grave.

La proposta di interpellare la popolazione di San Vero sulle intenzioni e sulle preferenze di utilizzo delle aree gravate di uso civico e di tutta l'area interessata dal lungomare Putzu Idu era stata avanzata visto “gli usi impropri nella viabilità e nei parcheggi” - si legge nel documento. La situazione è mai cambiata e sempre attuale. Ancora però non si sa se il paese verrà coinvolto. Ma neanche quando e se la moto sbarcherà in Consiglio.

