Ci sarà anche un po’ di San Vero Milis nel grande presepe che verrà allestito in Vaticano, e che tutti potranno ammirare per circa un mese. Diverse statuine di ceramica raku e non solo, nate dalla fantasia dei cittadini, sbarcheranno infatti in piazza San Pietro.

Un’idea nata dall’artista Germana Conti D’Anna, romana, ma da tempo residente a San Vero Milis. È lei che ha presentato l’iniziativa al Comune per poi chiedere di partecipare alla mostra in Vaticano. Già da diversi giorni la biblioteca comunale è diventato un laboratorio vero e proprio. I cittadini, tra cui anche bambini, aiutati dall’artista, hanno realizzato le statuine. Il materiale verrà consegnato il 4 dicembre prossimo. Si occuperà del trasporto l’artista assieme agli amministratori comunali.

E chissà se papa Francesco avrà il tempo di ammirare anche le opere realizzate a San Vero Milis.

