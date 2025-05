Come ogni anno, a partire dal 1977, domenica 18 maggio 2025 torna la Giornata Internazionale dei Musei, organizzata dall’International Council of Museums. Aderisce all’evento anche il Museo Civico Santeru di San Vero Milis, attraverso un’apertura straordinaria della “Biblioteca dei racconti”, una futura sezione del museo dedicata alla videoproiezione della raccolta di testimonianze orali che il museo sta svolgendo da alcuni anni.

L'appuntamento è alle 18. «Infatti, sebbene il museo civico di San Vero abbia aperto al pubblico a fine dicembre 2024, da molti anni svolge però attività di studio e ricerca - spiega la direttrice Barbara Panico - La memoria e la storia del territorio raccontato al Santeru passano anche, e per l’epoca moderna soprattutto, attraverso le voci, i ricordi e le emozioni di chi quei posti li ha vissuti, specialmente a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Questo patrimonio di testimonianze dirette rischia di perdersi se non viene raccolto e trasmesso; per questo il museo civico di San Vero ha tra i suoi obiettivi quello di continuare ad implementare la sua Biblioteca della memoria. Si tratta di una raccolta di testimonianze orali relative a momenti di storia del territorio, con uno sguardo particolare ai luoghi protagonisti della storia passata. La racconta sta dando un grande risultato, fatto di voci e testimonianze che emozionano».

Mentre si prosegue all’allestimento delle altre sale, il Santeru offre un’anticipazione dei suoi futuri contenuti e della sua attività che domenica sarà possibile scoprire. Inoltre, al termine dell’evento, grazie alla collaborazione e generosità della sezione Avis locale, sarà offerto un aperitivo.

