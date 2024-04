Da una parte il mare cristallino del Sinis, dall’altra c’è Sa Salina Manna. Un quadro naturale che per la prima volta si può ammirare pedalando. La pista ciclabile realizzata a ridosso del lungomare di Putzu Idu è la novità dell’estate sanverese. Il tratto, realizzato in cemento ecologico, parte dalla rotonda di via Zinnigas e arriva fino alla borgata di Mandriola.

Tra lavori, progettazione e oneri sulla sicurezza l’amministrazione ha speso circa 460 mila euro. Risorse finanziate tempo fa nell’ambito della programmazione territoriale, attraverso l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti. Torneranno anche i parcheggi a pagamento nelle varie località della marina. Tra non molto verrà pubblicata la gara per dare in affido il servizio. Si pagherà, come in passato, nella fascia oraria dalle 8 alle 20. Ci saranno in tutto circa 1200 parcheggi, di più rispetto allo scorso anno. Strisce blu a Putzu Idu, Mandriola, Sa Mesa Longa, S’Anea Scoada e Sa Rocca Tunda.

La sosta si pagherà da giugno a ottobre. Le tariffe rispetto allo scorso anno non dovrebbero aumentare. A Sa Marigosa invece verrà allestita un’area attrezzata per i camper. Del resto qua sono già presenti i punti di carico e scarico delle acque. Ma ci saranno anche docce e servizi igienici realizzati grazie al progetto “Abbelliamo Sa Marigosa”. Buone notizie anche per i turisti che alloggiano nel litorale di San Vero Milis: la tassa di soggiorno non è stata aumentata.

