Non sarà necessario che le statuine siano perfette, ma sarà importante il significato che trasmetteranno. È questo il senso dei laboratori di ceramica raku che si svolgeranno il 29 e 30 novembre organizzati dal Comune di San Vero Milis. L’appuntamento è in biblioteca: la mattina dalle 9.30 e il pomeriggio dalle 15.30. I laboratori gratuiti sono finanziati dall’amministrazione. Sono stati organizzati in collaborazione con l’artista Germana Conti D’Anna e sono dedicati a tutte le fasce di età.

«Vogliono essere un’occasione di aggregazione e socializzazione, sviluppando la creatività di ognuno - fanno sapere dal Comune guidato dal primo cittadino Luigi Tedeschi - Il tema scelto è il presepe, visto nel suo aspetto religioso e artistico della natività. Tutti i partecipanti contribuiranno a realizzarlo modellando, colorando e cuocendo inizialmente una pecorella e poi gli altri personaggi. Si è pensato di realizzare tante pecorelle quanti gli abitanti sanveresi, per arricchire le festività ormai alle porte, di quei valori fondamentali per il nostro paese quali l’unione, la condivisione e la solidarietà».

Gli interessati devono recarsi in biblioteca quanto prima per l'iscrizione al corso, oppure inviare una mail a cultura@comune.sanveromilis.or.it entro e non oltre il prossimo il 28 novembre alle 15.

