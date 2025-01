Niente laboratori, attività didattiche speciali e feste. Ma non solo: secondo tante famiglie durante la mensa gli insegnanti presenti sarebbero pochi per garantire la sicurezza dei bambini. Un’altra problematica che viene denunciata è la poca trasparenza nel sito internet dell’Istituto comprensivo.

I genitori dei bambini che frequentano i plessi dell'Infanzia dell'Istituto comprensivo di San Vero Milis, che comprende anche le scuole di Tramatza, Zeddiani e Baratili San Pietro, puntano il dito contro il dirigente scolastico Alessandro Cortese. Nella sua scrivania è arrivata anche una raccolta firme da parte di 120 genitori.

Questo dopo che gli stessi non hanno ricevuto nessuna risposta alla Pec inviata lo scorso 6 dicembre, con la quale si chiedeva un incontro per affrontare tutti assieme le problematiche emerse negli ultimi mesi. “Le criticità emerse quest'anno riguardano diverse scelte dirigenziali che, a nostro avviso, stanno avendo un impatto negativo sul benessere dei bambini, sulla serenità delle famiglie e sulla qualità dell'offerta educativa - fanno sapere i genitori - Una fra tutte è la flessibilità oraria negata per eventi straordinari”.

Non avendo avuto risposte da parte del dirigente i genitori si sono rivolti all'Ufficio Scolastico Regionale per chiedere un chiarimento normativo sulle decisioni prese. Ancora però non è arrivata nessuna risposta. Come anche all’ufficio provinciale che però ha riferito ai genitori di instaurare un dialogo con il dirigente, poiché la legge sull'autonomia scolastica limita l'intervento degli organi provinciali. Il rischio intanto è che l’Istituto comprensivo perda numeri. Sono diverse le famiglie che stanno valutando un trasferimento altrove. Il dirigente per ora non rilascia nessuna dichiarazione in merito.

