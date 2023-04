Sarà un ritorno al passato. “Su padru”, nelle campagne di San Vero Milis, domani sarà nuovamente invaso da tantissimi cavalieri. Dopo 15 anni di assenza ritorna la tradizionale “Sa Cursa de sa loriga”: una giostra equestre durante la quale i partecipanti al galoppo tenteranno di centrare un anello di ferro appeso a un filo. La loriga appunto, che in tante case di San Vero Milis ancora oggi viene appesa nei muri come ricordo del passato. È l’oggetto legato al mondo agro pastorale: un tempo serviva per legare cavalli e asini.

La manifestazione è organizzata dell’associazione Ippica Sanverese guidata dal presidente Giuseppe Canu, con la collaborazione della Pro Loco e del Comune. Si sfideranno cavalieri provenienti da tutta la Sardegna. Per il paese sarà un modo di rivivere le tradizioni di un tempo.

La prima corsa risale esattamente al 1994. Venne organizzata ininterrottamente, sempre con un’importante affluenza di pubblico, fino al 2008. Anno in cui a causa di un grave incidente morì uno spettatore. La giornata inizierà dalla mattina: tutti i visitatori sono invitati a partire dalle 10 nelle scuderie di San Vero Milis dove non mancheranno banchetti imbanditi a festa. Alle 14 invece ci sarà, in piazza San Michele, l’assegnazione dell’ordine di discesa. Poi i cavalieri, in corteo, accompagnati dai tamburini della Sartiglia di Oristano e dal gruppo folk di San Vero Milis, raggiungeranno la zona di Su Padru. Alle 15 l’inizio ufficiale della corsa.

