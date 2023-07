Poca pressione dell’acqua. Un disagio per cittadini e turisti in vacanza nel Sinis che dura da giorni. E ancora non si sa fin quando durerà.

Succede a San Vero Milis. Il sindaco Luigi Tedeschi fa il punto: «Da qualche settimana si è rilevata una importante diminuzione della portata di acqua proveniente dalla sorgente di Santu Lussurgeddu all’acquedotto di San Vero, rischiando di svuotare completamente il serbatoio di via Montanaru con la conseguente interruzione della erogazione. Per scongiurare ciò, si è optato per una riduzione della pressione di erogazione dell’acqua mediante lo spegnimento di una pompa di mandata al mattino dalle 9,30 alle 11, il pomeriggio dalle 15,30 alle 17 e delle 22.30 alle 5. Per sanare la situazione - va avanti Tedeschi - sono stati eseguiti lavori di verifica perdite e di pulizia della condotta principale proveniente dalla nostra sorgente e il monitoraggio continuo delle portate in entrata e in uscita che pur migliorando la portata dell’acqua non sono stati sufficienti a garantire un livello accettabile di riempimento per la revoca delle restrizioni».

Gli uffici sono impegnati in ulteriori interventi per risolvere il problema e ripristinare al più presto la normale erogazione dell’acqua.

