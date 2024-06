Puntuali come ogni anno in questi periodo. Da pochi giorni la lente d’ingrandimento degli studiosi è nuovamente a S’Urachi, località Su Padru, territorio di San Vero Milis. Nel sito archeologico che negli ultimi anni ha restituito varie testimonianze importanti della storia antica del paese, è già terminato il lavoro di pulizia. Ora inizieranno gli studi veri e propri: si tratta della decima campagna di scavo. Gli esperti lavoreranno attorno al villaggio nuragico scoperto anni fa, ogni giorno dalle sette alle 13, compresi i festivi.

Continuano gli scavi interrotti lo scorso anno con l'obiettivo di trovare informazioni per raccontare chi abitava in quel preciso punto. Come ormai accade da tempo attorno a quello che secondo gli esperti risulta essere uno dei maggiori monumenti nuragici dell'Isola che si estende maestoso su un dosso, lavorerà una squadra internazionale di docenti provenienti dagli Stati Uniti, in collaborazione con la Soprintendenza. Si tratta del proseguimento di un lavoro finanziato dalla Brown University e dall'amministrazione comunale di San Vero Milis. Gli studiosi saranno guidati da Peter Van Dommelen, direttore scientifico del sito nuragico. A fine luglio ci sarà una visita guidata organizzata dal Comune.

