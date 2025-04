Gravi disagi a San Nicolò d’Arcidano per due giorni consecutivi, ieri e oggi, a causa della rottura della condotta idrica di via Marconi. Ma anche polemiche da parte dei cittadini e del sindaco Davide Fanari.

L'acqua dalle abitazioni è iniziata a mancare ieri a fine mattinata, il Comune però è stato avvisato da Abbanoa solo alle 14,30, quando gli operai avevano già staccato la risorsa idrica per intervenire sulla perdita. Motivo per il quale però gli amministratori non hanno potuto avvisare la comunità, come anche le scuole.

«Solitamente - spiega il primo cittadino - avvisiamo i cittadini il giorno prima, in modo che tutti possano organizzarsi, questa volta però non è stato possibile, ma la colpa non è nostra».

Gli operai mercoledì sera hanno riattivato l’acqua per poi però ristaccarla questa mattina: «Ieri sera, visto che il problema non era stato risolto - spiega ancora Fanari - ho deciso per il giorno successivo, quindi oggi, di chiudere la scuole di tutti i gradi, per evitare qualsiasi problema igienico sanitario». L’acqua oggi è tornata intorno alle 14. «Spero che Abbanoa la prossima volta - conclude il sindaco Fanari - ci avvisi per tempo».

