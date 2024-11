Tutti a tavola per aiutare l’Africa. Il legame che unisce l’Orto di Eleonora al Burundi è sempre più forte, ecco perché anche quest’anno viene organizzata la cena solidale che l’azienda leader nell’Oristanese, settore ortofrutta, promuove per dare una mano a chi cerca da anni di mettere in piedi una piccola azienda.

L’evento è in programma il sette dicembre nella palestra comunale di Arcidano. Il ricavato che arriverà dalle quote di chi partecipa alla cena sarà destinato al Burundi dove, di anno in anno, crescono gli investimenti portati avanti dall’azienda sarda: lo scorso anno grazie ai fondi stanziati dall’orto di Eleonora è nato un mini caseificio dove si lavora formaggio da latte di capra.

In Burundi si reca più volte all’anno il direttore commerciale dell'azienda Salvatore Lotta, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento delle opere programmate.

Grazie al contributo di numerose aziende private locali, durante la cena sarà possibile come sempre gustare un menù completo, dagli antipasti al dolce.

© Riproduzione riservata