C’è anche Samugheo tra i Comuni che aderiscono al Progetto Sportelli per l’istituzione di mense per la ristorazione collettiva a chilometro zero, promosso e finanziato dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agropastorale a favore di ANCI Sardegna. Ecco allora che la cittadina del Mandrolisai entra a far parte della rete di centri dedicati alla costituzione di filiere corte per la ristorazione collettiva.

Nei giorni scorsi l’esecutivo guidato dal sindaco Basilio Patta ha quindi approvato gli articoli che riguardano il progetto di cui fa parte. «Il Comune di Samugheo aderisce al Network di Comuni, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità alimentare e il benessere nutrizionale nelle mense scolastiche e comunali del proprio ambito territoriale attraverso l'uso di prodotti a Km 0», precisano dalla Giunta.

Con gli altri entri si punta quindi a incentivare le iniziative che vanno in questa direzione, a sostenere modelli produttivi agricoli e di allevamento migliori sotto il profilo ambientale, a promuovere la fornitura di prodotti stagionali (frutta, ortaggi ma anche prodotti ittici) e prodotti biologici. E ancora a ridurre gli sprechi alimentari e i rifiuti prodotti, garantire un’alimentazione sana.

