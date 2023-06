La macchina organizzativa per la cinquantaseiesima mostra dell’artigianato artistico di Samugheo è già in moto. La kermesse, capace di richiamare e affascinare un pubblico numeroso e molti turisti, si aprirà il prossimo 29 luglio.

Nei giorni scorsi l’esecutivo guidato dal sindaco Basilio Patta ha approvato il piano economico dell’evento la cui gestione è stata affidata alla Pro loco. La spesa complessiva ammonta a 108mila euro di cui 90mila costituiscono il contributo regionale, 10mila il contributo della Fondazione di Sardegna e 8mila euro sono stati stanziati da fondi di bilancio. La mostra sarà visitabile sino al 3 settembre, la mattina dalle 10 alle 14 e la sera dalle 15 alle 21.

La mostra (foto Orbana)

L’esecutivo ha affidato al Murats il coordinamento delle attività relative ad allestimento ed esposizioni. Quantificato nel 15 per cento gli incassi dalle vendite quale quota da trattenere agli artigiani a titolo di compartecipazione alla kermesse. La Giunta ha quindi quantificato in 26mila euro le spese per pubblicizzare la mostra, 25mila euro per la gestione dei vari aspetti di cui si occuperà la Pro loco, 20mila euro per la direzione artistica, l’allestimento, esposizione, smantellamento e selezione dei manufatti. Altri 20mila euro serviranno per noleggio, smontaggio e attrezzature e 4 mila euro per la Mostra Fibert Art come evento collaterale.

© Riproduzione riservata