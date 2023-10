A Samugheo la Giunta Patta ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e per la manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana danneggiata da eventi meteorologici nel territorio di Samugheo. Prevede una spesa che supera i due milioni e mezzo di euro.

Soldi di cui l’Amministrazione non è in possesso, ma si guarda alle risorse disponibili con i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dei programmi comunitari e nazionali della programmazione 2021 – 2027 e di eventuali risorse regionali.

“Il progetto è stato strutturato in moduli, in modo che sia possibile procedere con interventi distinti partecipando ai bandi che si potranno presentare. Confidiamo in queste risorse: se dovessero arrivare liberebbero dal bilancio delle somme che noi destiniamo alla viabilità rurale e che potrebbero invece essere così impiegate per le strade vicinali”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Mura.

Il progetto esaminato dalla Giunta prevede di intervenire sulla viabilità rurale che forma una sorta di anello attorno all’abitato. Strade in sterrato e con qualche tratto in cemento che collegano alle provinciali e al galoppatoio.

Si tratta di zone in cui insistono diverse aziende agricole e vigneti. In questo modo l’esecutivo punta a dare un nuovo impulso ad un settore importante dell’economia del paese.

