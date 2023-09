Dopo il recente e vasto rogo che ha distrutto diversi ettari fra Atzara e Samugheo, si leva ancor più forte la rabbia dei cittadini per ciò che è andato in fumo. E, dalle scorse ore, in località “Perd’Orrubia”, lungo la provinciale che collega i due paesi, è comparso un cartello in limba.

Affisso su albero incenerito, si mostra come un messaggio forte, contro chi ha ridotto in cenere quello che, fino ad alcune settimane fa, era un polmone verde. «Ora sarai contento per aver bruciato questo posto. Lascia il fiammifero e pensa ai tuoi figli», si legge, con un insulto a chiudere l’esortazione.

Intanto, l’immagina è già virale sui social, fra diversi like, commenti e condivisioni. E tra i commenti si legge: «Il cartello non solo non va tolto, ma anche protetto per le intemperie. Chiunque abbia appiccato il rogo deve sapere di essere un criminale».

