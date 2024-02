A Ghilarza attestato di benemerenza per quattro agenti di polizia per gli atti di valore compiuti il 12 luglio del 2021, quando, in occasione del violento incendio che devastò il territorio, salvarono i ragazzi di un campo scout nei pressi del borgo di Sant’Agostino, in territorio di Abbasanta.

I diplomi di benemerenza sono stati consegnati mercoledì pomeriggio durante l’Assemblea dei sindaci dell’Unione dei comuni del Guilcier al primo dirigente della Polizia di Stato Roberto Pietrosanti (sino a poco tempo fa alla guida del Caip di Abbasanta), agli ispettori Sebastiano Deriu e Marco Sechi e all’assistente capo coordinatore Teodorico Pes.

Tutti, quando hanno messo in salvo i 48 scout, erano liberi dal servizio. A ripercorrere quei difficili momenti è stato il dirigente Pietrosanti, ricordando l’intervento messo in atto per salvare i ragazzi dalla furia del fuoco. Parole di apprezzamento e ringraziamento a nome di tutta l’Unione sono stati espressi dal presidente Serafino Oppo.

