Un’altra giornata da incorniciare per Sa Carrela ‘e nanti. La storica corsa carnevalesca ha regalato emozioni indescrivibili, in un clima di festa allegorica, con una fiumana di spettatori provenienti da ogni dove. Tanti curiosi visitatori sono stati ammaliati dalla magia del Carnevale lussurgese, tra questi Fabrizio Cabodi, da Tarquinia nel Lazio, che commenta: «Una manifestazione autentica ed eccitante che va salvaguardata tenacemente».

Presente anche il prefetto di Oristano Salvatore Angieri che non ha voluto perdersi le sfrenate ed eleganti pariglie: cavalieri mascherati affiatati in sella a cavalli anglo-arabi e sella italiano, armonici e compatti, che hanno entusiasmato il pubblico acclamante. Non c’è limite d’età per farsi una Carrela, basta un po’ di destrezza cavalleresca e sana incoscienza, il resto lo regalano le voci del pubblico, pronto a commentare favorevolmente le pariglie unite ed composte al galoppo. Corsa a cavallo e offerta culturale per conoscere il borgo autentico: visite al museo della tecnologia contadina Maestro Salis, poi alla Fondazione Hymnos dei canti a Cuncordu. Domani martedì grasso 13 febbraio gran finale della corsa, appuntamento alle 15 a s’Iscappadorzu.

I Cavalieri partecipanti: Antonio Diego Are, Leonardo Are, Salvatore Are, Pietro Are, Antonio Bellinzas, Antonio Borrodde, Carlo Branchini, Enzo Campus, Francesco Campus, Antonio Caratzu, Francesco Carrus, Francesco Chessa, Matteo Chessa, Andrea Cocco, Samuele Denti, Giambattista Deriu, Gianfranco Deriu, Marco Dessì, Giovanni Fais, Francesco Floris, Marco Ledda, Gabriele Ledda, Luigi Ledda, Mario Malica, Giommaria Malica, Totti Manca, Pierantonio Manzella, Andrea Meloni, Nicola Migheli, Chicco Motzo, Giovanni Motzo, Alessandro Mura, Andrea Mura, Antonio Mura, Vittorio Mura, Sebastiano Murtas, Piermarco Nughes, Andrea Pes, Carlo Pani, Antonello Pintus, Alessandro Piras, Andrea Pische, Francesco Pische, Matteo Pische, Giuseppe Piu, Matteo Piu, Giovanni Porcu, Raffaele Porcu, Davide Ruiu, Gianfranco Sechi, Stefano Serreli, Walter Soru, Giacomo Spanu.

