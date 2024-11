Un ricco calendario di eventi accompagnerà la comunità di Ruinas tra novembre e dicembre. Organizzato dal Comune, in collaborazione con il Consorzio Turistico “Sa Perda ‘e Iddocca”, Polisportiva “Budokan 94”, Coro Ghentiana, Pro loco e “Artes e Sonos”, è stato presentato il cartellone “Ruinas – Un paese da vivere fra arte, tradizione, cultura e ospitalità”. Dopo le gare di judo e la “Festa dell’Agricoltura”, di metà novembre, a dicembre i nuovi appuntamenti.

Il primo dicembre, dalle 20, la proiezione del film “Nel nostro cielo un Rombo di Tuono”. Sabato 7, dalle 12, “La giornata dell’anziano” e, a seguire, la castagnata e i mercatini di Natale. Il giorno successivo, dal mattino, lo sport, con le gare di judo federali, mentre nel pomeriggio, dalle 18, Estemporanea di pittura a cui seguirà la musica della tradizione natalizia “Viaggio nella musica d’autore”. Sabato 21 dicembre, alle 18, il coro “Ghentiana” si esibirà con il concerto di Natale. La domenica spazio ai più piccoli con il Villaggio di Babbo Natale, dalle 16.

Lunedì 23, alle 10, il laboratorio per bambini “Il Venditore di Fiabe”. Sabato 28, alle 17, lo spettacolo teatrale in lingua sarda intitolato “Su Techiddinanta”. Lunedì 30, alle 10, il laboratorio per bambini “Una Scuola Grande come il Mondo” e alle 18 la gara poetica con Bruno Agus e Dionigi Bitti, accompagnati dai Tenores di Ula Tirso.

