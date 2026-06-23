Sabato 27 giugno, a Ruinas, si rinnova l’appuntamento con “La Gianni Corre”.

Arrivata alla quarta edizione, la manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Ruinas 81 e dal Marathon Club di Oristano, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della FIDAL Sardegna sarà una giornata di sport in ricordo di Gianni Murgia, ruinese e grande amante dello sport.

Un intero pomeriggio dedicato agli appassionati dello sport. A partire dalla gara competitiva di corsa, su un tracciato di 12 km, lungo le strade del paese e dell’agro di Ruinas. Prevista anche la staffetta non competitiva “2X6 Km”, il percorso in mountain bike di circa 25 km e la camminata “ludica+yoga” della distanza di 5 km.

L’appuntamento è alle 16 nel centro sociale di Ruinas, per il ritrovo e la conferma delle iscrizioni alle attività. Alle 17 il via alle prove, fino al tardo pomeriggio. A chiudere il programma saranno le premiazioni, sempre nei locali del centro sociale, intorno alle 20.30.

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