Anche a Ruinas, nell’ufficio postale di via San Giorgio, si sono conclusi gli interventi di ristrutturazione e sono stati attivati i primi servizi della pubblica amministrazione legati all’iniziativa aziendale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

L’iniziativa è stata ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Un restyling completo, in entrambi gli uffici, per quanto riguarda gli spazi e gli arredi.

Novità anche nei servizi a disposizione dei cittadini; oltre a quelli storici di Poste, si potranno richiedere alcuni certificati della pubblica amministrazione e la documentazione INPS.

A breve è prevista l’implementazione della richiesta e rinnovo dei passaporti e dei certificati anagrafici della Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Sotto il profilo della sicurezza l’ufficio di Ruinas sarà dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Genova, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali e del sistema antirapina “roller cash” che gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello.

L’ufficio postale di Ruinas è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45.

