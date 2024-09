Il Comune di Ruinas ha pubblicato un avviso per la concessione dei contributi, rivolti ai minori, dedicati alla frequenza ad attività sportive.

La somma è riferita al periodo che va dal settembre del 2023 ad agosto 2024.

Destinatari i ragazzi dai 0 anni fino al compimento dei 18 anni.

I requisiti prevedono la residenza a Ruinas del ragazzo, la sua appartenenza ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 30mila euro, aver frequentato regolarmente un’attività sportiva nella stagione sportiva 2023/2024 e non aver ricevuto altri benefici per la stessa finalità concessi da Comune, Stato o altri Enti.

Sono ammissibili le spese per la frequenza di attività sportive presso strutture e centri dotati di personale istruttore qualificato e per discipline riconosciute dal Coni.

Il contributo verrà erogato dopo la presentazione di regolari pezze giustificative delle spese sostenute relative al periodo di frequenza. La somma concessa non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute mensilmente, con importo massimo concedibile che non potrà essere superiore a 30 euro mensili ciascuno.

Le domande dovranno essere presentate entro il 26 settembre, attraverso la procedura online presente nel sito del Comune, oppure presso l'Ufficio Protocollo o all'indirizzo Pec (protocollo.ruinas@legalmail.it).

