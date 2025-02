Il Comune di Ruinas ha pubblicato il bando per la concessione dei contributi a favore delle associazioni culturali che operano nel territorio. Le richieste sono per l’anno 2025. L’amministrazione comunale ha stanziato 13 mila euro, suddivisi in varie linee. Settemila mila euro è la somma a disposizione per le attività nell’arco di tutto il 2025. Duemila euro sono per l’organizzazione della festa dedicata a San Teodoro e tre mila per la festa patronale di San Giorgio. Infine, mille euro sono destinati all’organizzazione del carnevale.

Possono presentare istanza le associazioni senza scopo di lucro e iscritte agli albi o registri regionali o nazionali di settore. Inoltre, chi presenta la domanda dovrà avere sede o svolgere l’attività sul territorio comunale e avere iscritti che praticano regolare attività di promozione, sostegno e sviluppo di iniziative di carattere sociale, culturale e di diffusione della solidarietà.

Le richieste andranno presentate entro il 24 febbraio all’ufficio Protocollo in Comune, via Pec (protocollo.ruinas@legalmail.it) o tramite istanza online sullo sportello del cittadino.

