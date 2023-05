Sono aperti i termini a Ruinas per presentare la domanda per i contributi ordinari a favore delle associazioni sportive che operano nel territorio comunale, per l’anno 2023. La somma destinata al finanziamento, in totale, è di 10mila euro. Potranno presentare la domanda di contributo le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, che hanno la sede e operano sul territorio di Ruinas.

Oltre allo svolgere attività sul territorio comunale, le associazioni sportive devono avere iscritti che praticano regolare attività sportiva, organizzare tornei o manifestazioni locali, svolgere regolare attività agonistica (partecipando a campionati o manifestazioni ufficiali). Non potranno accedervi, invece, le persone fisiche e le associazioni temporanee di persone fisiche.

La domanda dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13 del prossimo 12 maggio. L’invio dovrà avvenire all’indirizzo Pec protocollo.ruinas@legalmail.it. Per informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio Amministrativo del Comune.

