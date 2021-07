Lo sgomento, la rabbia e il dolore per quanto sta accadendo in queste ore nell’Oristanese, devastato dagli incendi, inondano anche i social network.

Una miriade i post, le immagini e i video pubblicati su Facebook, Instagram e Twitter per dare conto del disastro e della paura che stanno vivendo i residenti di Cuglieri, Santu Lussurgiu e degli altri Comuni minacciati dai roghi. E una miriade anche i messaggi di incoraggiamento e di ringraziamento alle squadre anti-incendio al lavoro ormai da due giorni per contenere le fiamme.

Un’ondata di solidarietà e di vicinanza veicolata anche dalle star sarde di Instagram, che hanno voluto raccontare il proprio stato d’animo di fronte alle notizie desolanti sull’inferno di fuoco che ha colpito la parte occidentale dell’Isola.

Come Bianca Atzei, cantante con origini isolane, toccata nel vivo dall’emergenza: “Sono vicina a tutte le persone dell’Oristanese che in questo momento si trovano fuori dalle loro abitazioni. Mi dispiace per chi, come mia nonna, si trova da questa notte con la casa piena di cenere e paura”, ha scritto l’artista su Instagram. Aggiungendo: “Un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e ai volontari che stanno aiutando a placare questi incendi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Elisabetta Canalis: “In questo momento sono vicina alle persone e ai vigili del fuoco che stanno lottando contro le fiamme”, ha scritto sul suo profilo la showgirl e modella sassarese. Che punta anche il dito contro gli incendiari: “Prego che le fiamme vengano contenute e che la ricerca dei piromani porti ai colpevoli di questi atti purtroppo familiari alla mia isola”.

"Mi fa sempre troppo male quando la mia terra va in fiamme e purtroppo succede troppo spesso”, scrive invece nelle sue storie Giorgia Palmas.

E, sempre su Instagram, anche Pamela Prati prende posizione, condividendo una riflessione: “Intanto la Sardegna brucia e noi perdiamo tempo con i No Vax purtroppo”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata