A Riola Sardo tira buon vento. Dopo anni di attesa sono partiti i lavori per la realizzazione di diverse opere che la comunità aspetta da tempo. Tre i cantieri che hanno preso il via. Il primo riguarda il centro anziani del paese, in via Puccio Carta. Grazie ai finanziamenti dell'Unione dei Comuni potrà essere completato. Gli operai stanno già mettendo mani all’impiantistica elettrica, idrica ed edile. Sarà un regalo per i nonnini del paese.

Il Comune, quando la struttura sarà terminata, pubblicherà un bando per darla in gestione. All’eco centro verranno invece terminate tutte le opere edili. Verrà installata una piattaforma elicotterata, realizzati la copertura e l’impianto di illuminazione, così da rendere funzionale l'area e garantire il giusto funzionamento del servizio raccolta.

A Riola l’ecocentro non è mai entrato in funzione. Sulla strada provinciale 292, direzione Cuglieri, per anni c’è stata un’incompiuta nonostante i soldi stanziati più di dieci anni fa dalla Regione: 101mila euro. Più altri 40mila euro un paio di anni fa.

I lavori per realizzare la struttura sono partiti nel 2020. Poi ci furono vari stop. Buone notizie anche per il cimitero del paese dove sono previsti numerosi interventi edili tra cui il ripristino dei servizi igienici e della facciata. «È solo una piccola ma significativa parte dei lavori - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Davide Demontis - per migliorare e rendere fruibili tutte le strutture incomplete o attualmente in disuso di cui tutta la comunità necessità».

