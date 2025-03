Un Carnevale che a Riola Sardo tutti si ricorderanno con piacere. Oltre 500 persone hanno attraversato le strade del paese per la grande sfilata che ha chiuso il Carnevale. Sono stati ben 6 i carri iscritti che hanno animato la giornata, tre di questi provenienti da Riola, due da Nurachi e uno da Narbolia e numerosissimi gruppi e maschere che hanno fatto sorridere e divertire.

Tra i carri il primo premio è stato assegnato al gruppo "Greta Tuborg" proveniente da Riola Sardo: i partecipanti hanno voluto citare in modo molto satirico l'attivista che tutti conoscono, Greta Thunberg. Secondo posto per "Les Garçons parisiens" proveniente da Nurachi: hanno deliziato i presenti con le performance di ballo. Mentre sul terzo gradino del podio i giovanissimi di Riola Sardo con il loro "Sinis far West", un mix di energia e fantasia con una bellissima rappresentazione del tema rappresentato.

Tante altre premiazioni tra le varie maschere e gruppi presenti oltre alla lotteria che ha regalato grandi premi.

