Un campo da tennis e uno per giocare a pallavolo. Per gli sportivi che abitano a Riola Sardo arrivano buone notizie. Il Comune infatti sta per ultimare i lavori per il ripristino dei due impianti, da tempo degradati e non utilizzabili.

Si trovano alla periferia del paese, non lontano dal campo sportivo comunale. Ora gli operai sono impegnati con la stesura definitiva del manto.

«Una volta ultimati i lavori e inaugurati i due impianti decideremo se darli in gestione a qualche società del territorio o no - commenta il primo cittadino di Riola Sardo Lorenzo Pinna -. L'impianto sarà accessibile non solo agli amanti del tennis, ma anche a tutti gli appassionati di pallavolo poiché verranno delimitati entrambi i campi. La nostra linea amministrativa è di rendere fruibili, il prima possibile, tutte le strutture sportive già esistenti per poi proseguire con delle nuove».

