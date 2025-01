Non solo una nuova scuola di infanzia che sta per essere terminata in via Roma. Il Comune di Riola Sardo sta procedendo per terminare quanto prima i lavori per l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della palestra scolastica. anch’essa in via Roma.

Un intervento realizzato grazie a un finanziamento dell’Unione europea di 645 mila euro. L'obiettivo è l'ottenimento di un miglioramento della classe energetica e l'innalzamento dell'indice di vulnerabilità. Oltre alle opere edili complementari verrà effettuato anche il ripristino volumetrico degli elementi strutturali e la coibentazione termica.

È prevista poi l’installazione di nuovi infissi in alluminio con apertura motorizzata, dell’impianto fotovoltaico e uno anche solare termico per acqua sanitaria. Infine sarà realizzato anche l'impianto di climatizzazione. Prevista poi la sostituzione delle lampade interne.

«L'edificio inserito all'interno del compendio scolastico -- spiega l’assessore allo Sport Davide Demontis - andrà ad arricchire i servizi della stessa scuola, garantendo una struttura funzionale al passo con i tempi».

