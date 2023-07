Riola Sardo è in festa per Sant’Anna, patrona del paese. Questa volta organizza i festeggiamenti il comitato formato dai cittadini nati nel paese dell'olio nel 1973. In collaborazione con il Comune guidato dal primo cittadino Lorenzo Pinna e il parroco don Enrico Perlato.

Domani alle 8 è prevista la prima messa seguita poi dalla processione solenne. Il comitato per l’occasione invita i cittadini a indossare gli abiti tradizionali. Alle 10,30 la seconda messa presieduta dall’arcivescovo di Oristano Monsignor Roberto Carboni. Giovedì 27 invece alle 17,30 la processione in onore di San Martino. Alle 18, la messa.

La processione di qualche anno fa (foto concessa)

Ma non mancheranno i festeggiamenti civili. Domani alle 22, nei giardini pubblici, concerto dei Deamistade. Poi spettacolo pirotecnico nei pressi della chiesa di Santa Corona. Giovedì invece, sempre ai giardini del paese, concerto di Marco Carta. Per il cantautore sardo sono attese tantissime persone. Venerdì 28 luglio, canti a chitarra in piazza La Marmora, nell’ex mercato civico. Per l’occasione si esibirà anche il piccolo Alessandro Enna, riolese, “cantadore” di appena 11 anni che da tempo si esibisce nelle piazze dell’Isola riscuotendo grande successo. Sul palco saliranno Maurizio Mocci, Emanuele Bazzoni, Daniele Giallara, Mauro Atzeni, Roberto Cadoni e Graziano Caddeo.

© Riproduzione riservata