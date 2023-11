Corsi di ginnastica per i piccoli del paese e non solo.

Nella palestra comunale di Riola Sardo stanno per iniziare diversi corsi gratuiti. Uno è quello di avviamento alla pratica sportiva: è in programma il martedì e il venerdì dalle 15,30 alle 16,30 per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e per quelli delle classi prima, seconda e terza elementare. Dalle 16,30 alle ore 17,30 porte aperte ai bambini delle classi quarta e quinta elementare e prima, seconda e terza media.

Ma c’è anche il corso di ginnastica dolce per la fascia della terza età, gli ultrasessantenni: per loro porte aperte il martedì e il giovedì dalle 9 alle 10.

Dal Comune di Riola Sardo guidato dal sindaco Lorenzo Pinna fanno sapere che è possibile iscriversi ai corsi direttamente in palestra dal giorno di inizio delle attività. Obbligatorio il certificato medico di idoneità ad attività non agonistica. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Riola Sardo.

