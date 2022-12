Ancora non si sa se il Crossodromo “Le Dune” di Riola Sardo sarà lo scenario del mondiale di Motocross 2023, intanto però la Regione ha deciso di stanziare le risorse per l’organizzazione della gara già disputata a maggio scorso. Fine delle polemiche insomma e promessa mantenuta da parte dell’assessorato al Turismo.

Nelle varie spese autorizzate dalla Regione per le attività sportive ci sono anche i 580mila euro a favore della Asd moto club Mx sport, la società che ha promosso e organizzato il campionato mondiale di Motocross che si è svolto a Riola Sardo a maggio scorso. Viene annullato quindi tutto ciò che si leggeva nella delibera regionale con la quale inizialmente veniva respinta la richiesta di finanziamento in quanto superiore al massimo erogabile. Un sospiro di sollievo anche per il motoclub Motor School di Riola Sardo che gestisce la pista “Le Dune”, la stessa che per ospitare la gara mondiale aveva migliorato la pista spendendo tanti soldi. E che ora spera che l’evento possa ripetersi: «È la nostra speranza ovviamente - commenta Fulvio Maiorca, presidente del motoclub - La Regione per fortuna è intervenuta, per noi significa tanto. L’assessore Chessa si è dimostrato sensibile al problema. Spero che la società sia disposta ad anticipare le risorse e ritornare da noi a Riola. Il mondiale è un evento importante per il paese, per la provincia e per tutta l’Isola. Crea un indotto importante, senza parlare poi della visibilità. Purtroppo abbiamo perso già le gare internazionali, speriamo nel mondiale insomma».

