Gli obiettivi sono due: evitare che le famiglie del paese portino i loro figli nelle scuole di Oristano, ma anche accogliere i bambini di altri piccoli centri limitrofi. A Riola Sardo sono alle battute finali i lavori per la realizzazione della nuova scuola di infanzia, in via Roma. Tre aule in tutto, identiche nelle dimensioni per un totale di 180 metri quadri. Ognuna è dotata di uno spogliatoio e dei servizi igienici. C’è poi l’area mensa composta da refettorio, cucina, dispensa e servizio igienico per un totale di 70 metri quadri.

Poi un’ampia zona dove i bambini possono svolgere varie attività didattiche. E infine la sala docenti dotata di sala d’attesa e area relax. Presente anche una piccola lavanderia. «Si tratta di una scuola moderna e adeguata ai nuovi standard educativi - spiega l’assessore all’Istruzione Davide Demontis - Una scuola da favola che intendiamo condividere con tutti dal nuovo anno scolastico. Un luogo che garantisce sicurezza, comfort e divertimento».

Sui lavori fa il punto il sindaco Lorenzo Pinna: «All’interno ormai stanno terminando. Poi gli operai saranno al lavoro esternamente per le recinzioni e le aree verdi». Totale dell’investimento: un milione e 400 mila euro. Fondi che arrivano dalla Regione nell’ambito del Pnrr. Più altri duecento mila euro finanziati dal Comune.

