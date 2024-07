La sezione di Oristano della Croce Rossa ha undici nuovi volontari in più che andranno a rinforzare gli organici nei servizi di emergenza.

Il corso, della durata di 54 ore, si è svolto pochi giorni fa nella sede dell'unità territoriale di Riola Sardo. I volontari hanno affrontato l’esame pratico ottenendo la certificazione necessaria per poter svolgere servizi anche in emergenza. Hanno imparato le tecniche di immobilizzazione e di trasporto sanitario. Ma anche appreso come rilevare e comunicare correttamente i parametri vitali rilevati durante le fasi dell’intervento.

Gli istruttori al termine delle attività hanno manifestato la loro soddisfazione nei confronti di tutti i partecipanti per i buoni risultati ottenuti durante il corso. «Purtroppo, come anche tutte le altre associazioni di volontariato della provincia, le persone disposte a dare una mano alla collettività per varie problematiche sono sempre meno e tale mancanza si rileva soprattutto nei giovani - spiega Marco Mocci, referente della Croce Italiana Oristano - Nel caso in cui qualcuno voglia mettersi in gioco per settembre è previsto un corso di ingresso. Le iscrizioni potranno essere fatte direttamente sul portale dedicato».

