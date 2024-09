Un weekend ricco di appuntamenti tra Albagiara e Villa Verde. Ad Albagiara, saranno tre giorni di festa in onore di San Lussorio. L’evento si svolgerà grazie all’organizzazione del comitato, con il sostegno del Comune e di tanti volontari. Domani, alle 22, il via con il tributo a Vasco Rossi con gli “InKoma” e alle 24 djset con Merkil & Simon. Sabato, alle 18, la processione e, a seguire, la Santa Messa; dalle 22 canti e balli tradizionali con l’Accademia di Musica Sarda; in chiusura di serata il party anni novanta “Crazy 90S”. Domenica, alle 10, la Santa Messa. Di pomeriggio, dalle 17, l’animazione per i bambini e alle 22 serata folk con il gruppo etnico “Ballade Ballade Bois”. A Villa Verde, invece, è fissato per domani l'ultimo appuntamento della nuova edizione della rassegna letteraria “Parole nel bosco”. Alle 17.30, nel bosco di “Mitza Margiani”, protagonista della serata sarà Vanessa Roggeri con il suo ultimo libro “Il ladro di scarabei”.

