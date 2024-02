Saranno quattro gli appuntamenti con il Carnevale nei paesi del Consorzio Due Giare per il prossimo weekend. A Sini, Curcuris, Albagiara e Nureci in programma le iniziative con maschere, giochi e allegria.

A Sini si parte domani, con il “Carnevale Sinese” organizzato dalla Pro loco, con società sportiva “Sini 2011” e Comune. Dalle 17, in piazza Eleonora, verrà acceso il falò, serviti panini e frittelle e divertimento con pentolaccia, musica e tante sorprese.

Sabato, a Curcuris, dalle 15.30, a Casa Pilloni, la Pro loco, col sostegno dell’amministrazione comunale, ha riservato alla popolazione una serata in maschera con pentolaccia per i bambini e zeppole calde per tutti. Lo stesso giorno, ad Albagiara, dalle 16, sempre la Pro loco, organizza nella palestra comunale una festa con animazione e pentolaccia per i più piccoli, zippolata e ballo sardo per tutti. Infine, a Nureci, sempre sabato, nei locali del salone parrocchiale la pentolaccia, proposta dalla Pro loco. Alle 17 il via con l’evento dedicato ai bambini, seguita dalla merenda a base di fatti fritti. Dalle 18 la festa in maschera per tutti con animazione, musica, patatine fritte, frittelle e bibite. Nel corso della serata verranno premiate maschera più bella, più brutta e più simpatica.

© Riproduzione riservata