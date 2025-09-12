Nessuna irregolarità e tutto secondo la legge in vista delle elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Oristano, fissate per lunedì 29 settembre. L’Ufficio elettorale provinciale ha reso noto l’elenco definitivo delle candidature e delle liste ammesse. In corsa per la carica di Presidente della Provincia risultano due candidati: Andrea Abis, sindaco di Cabras, e Paolo Pireddu, sindaco di Villaurbana.

Per il Consiglio provinciale sono state ammesse quattro liste: “Noi Siamo”, “Partecipazione Democratica”, “Amministratori per il Territorio” e “Provincia Protagonista”, presentate tutte entro i termini previsti dalla normativa. Il sorteggio per determinare l’ordine con cui i simboli delle liste e i nomi dei candidati alla presidenza compariranno sulle schede elettorali è stato fissato per venerdì 12 settembre alle ore 11 presso la sede dell’Ufficio elettorale provinciale di Oristano in via senatore Carboni.

