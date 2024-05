L’unione fa la forza, sempre. Così dalla fattiva collaborazione tra Provincia di Oristano e la Protezione Civile sezione di Santu Lussurgiu è nato l'intervento di risistemazione delle cunette della strada provinciale 15 tra Santu Lussurgiu e Bonarcado.

L'ente locale di via Carboni ha messo a disposizione l'escavatore dell’azienda che effettua lo sfalcio dell'erba nelle strade provinciali, la Protezione Civile lussurgese ha garantito il coordinamento logistico dell'area per pulire e rifare le giuste pendenze delle cunette nel tratto di strada tra Bonarcado e Santu Lussurgiu.

Un intervento preciso e decisivo, necessario per assicurare il deflusso laterale delle acque piovane ed evitare quindi che l’acqua ristagni nel centro della carreggiata causando pericoli di slittamento degli automezzi. Il presidente della sezione locale della Protezione Civile Giovanni Pinna: «ringraziamo la provincia per la disponibilità, è stata molto sensibile ad accettare la nostra proposta di intervento per risolvere questo annoso problema».

L’amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente apprezza: «la collaborazione che è sempre benefica per garantire i servizi alla cittadinanza. Nell’appalto biennale per la pulizia strade abbiamo inserito anche questo intervento di riassetto delle cunette per un regolare deflusso dell’acqua, stiamo facendo il possibile per mantenere i servizi essenziali».

Tavolo di confronto Provincia-Regione: «abbiamo avviato il dialogo con l'ente regionale -prosegue Torrente- ho avuto un incontro informale con l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu che ha dato ampia disponibilità ad ascoltare le istanze ed esigenze del territorio e risolvere le criticità. Quindi ho incontrato tre dei sette consiglieri regionali della Provincia per sollecitarli a prendersi cura del territorio e predisporre un piano straordinario di manutenzione delle strade provinciali, che vivono una condizione d’abbandono di ormai dodici anni».

