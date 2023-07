Tappa a Mogorella, domani sera, per il “Propagazioni festival”. Grazie alla collaborazione tra l'associazione culturale “Artes et Sonos” e il Comune di Mogorella, il piccolo centro dell'Alta Marmilla è stato inserito tra le sedi di alcuni eventi del festival.

Nella giornata di domani, un doppio appuntamento dedicato ai più piccoli, ma non solo. Teatro dell’evento sarà “Casa Sanna”, mentre in caso di pioggia o tempo avverso ci si sposterà negli spazi del salone parrocchiale. Nello specifico, il pomeriggio sarà dedicato alla lettura per i più piccoli, con il coinvolgimento attivo dei genitori e dei nonni che vorranno mettersi in gioco e leggere ad alta voce per i bimbi. Alle 17.30, la lettura animata sarà dedicata ai più piccoli, da 0 a 3 anni, accompagnati, appunto, da genitori e nonni; a seguire lettura condivisa e laboratorio creativo per i bimbi da 4 a 10 anni.

L'evento è realizzato in collaborazione con la biblioteca comunale 'Maria Teresa Sechi' di Mogorella e la Pro Loco.

