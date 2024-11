Sabato, a Pompu, vedrà la luce una delle opere pubbliche messe in cantiere negli ultimi tempo dall’amministrazione comunale. Infatti, a partire dalle 11, negli spazi di via Santu Miali, con la collaborazione di Sport Salute e ANCI, con il Comune di Pompu, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’Area Sportiva pubblica, dotata di attrezzature per il fitness, realizzata all’interno del parco giochi comunale.

Un modo per incentivare e celebrare lo sport all’aria aperta. Un intervento realizzato grazie a un finanziamento di 25.000 euro di contributo statale, destinato allo sviluppo dello sport nei parchi.

«Come Comune abbiamo attrezzato un’area del parco urbano», commenta il sindaco Moreno Atzei. «In questo modo, oltre alla riqualificazione dell’area, finalmente i cittadini di Pompu avranno a disposizione una zona dove praticare attività fisica all’area aperta».

