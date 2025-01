Il Comune di Pompu ha prorogato l’avviso pubblico di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo denominato “Bonus Asili Nido”, riferite all’anno 2024.

La nuova scadenza per la presentazione delle domande, infatti, è stata fissata al prossimo 12 febbraio. Invariata, invece, la modalità di trasmissione della domanda, che potrà essere presentata via Pec (indirizzo comune.pompu@legalmail.it) o in modalità cartacea, con consegna a mano o spedizione postale, all’Ufficio Protocollo, compilando la modulistica messa a disposizione dagli uffici comunali sul sito istituzionale dell’ente.

Tra i requisiti richiesti per poter accedere al contributo ci sono la presenza di almeno un figlio di un’età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni all’interno del nucleo familiare e aver presentato all’INPS il certificato ISEE.

