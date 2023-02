Il Comune di Pompu ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi alle famiglie dei minori che nell’estate 2022, ovvero nel periodo di chiusure delle scuole, hanno partecipato ad attività sportive e ricreative, in forma autonoma.

Potrà essere ammessa a contributo la spesa di una sola attività per ciascun minore e, inoltre, si deve avere la residenza anagrafica nel Comune. Si potrà riconoscere un contributo pari al 70% della spesa sostenuta e documentata, fino a un massimo di 350 euro.

Nel caso in cui le richieste siano superiori alla disponibilità riconosciuta, i contributi verranno ripartiti tra gli aventi diritto effettuando una riduzione proporzionale; in caso di somme eccedenti, il Comune potrà utilizzare le risorse per nuove attività sportive o ricreative destinate ai minori. La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Servizi Sociali entro venerdì 3 marzo.

© Riproduzione riservata