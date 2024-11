Il Comune di Pompu ha pubblicato un avviso per l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo denominato “Bonus Asili Nido”, riferiti all’anno 2024. Tra i requisiti richiesti per poter accedere al contributo ci sono la presenza di almeno un figlio di un’età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni all’interno del nucleo familiare e aver presentato all’INPS il certificato ISEE.

La domanda potrà essere presentata tramite Pec (indirizzo comune.pompu@legalmail.it) o in modalità cartacea, con consegna a mano o spedizione postale, all’Ufficio Protocollo, compilando la modulistica messa a disposizione dagli uffici comunali sul sito istituzionale dell’ente. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata per le ore 13 di lunedì 2 dicembre.

