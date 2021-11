Come previsto dall'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile regionale, piove abbondantemente da questa mattina in gran parte della Sardegna.

La situazione più critica nell’Oristanese, dove le piogge incessanti hanno provocato allagamenti di strade e scantinati in diversi comuni. In particolare i più colpiti sono quelli di Marrubiu e Terralba, dove i sindaci Luca Corrias e Sandro Pili hanno disposto con un’ordinanza la chiusura delle scuole.

"L'emergenza maggiore si è vissuta proprio in concomitanza con l'apertura delle scuole, intorno alle 8.15 - spiega il primo cittadino di Marrubiu - si erano già registrati alcuni allagamenti e ho firmato l'ordinanza di chiusura. In alcune zone come via Logudoro e via Toscana si sono registrate più criticità con abitazioni, scantinati e strade allagate. Pieno d'acqua anche il sottopassaggio del passaggio a livello che è ancora chiuso".

Analoga la situazione a Terralba: "Abbiamo avuto un importante acquazzone intorno alle 8 - spiega il sindaco -, nel giro di breve tempo è caduta tantissima acqua e alcune zone sono finite in sofferenza, con strade e scantinati allagati. Ho chiuso immediatamente le scuole, escluse le superiori e messo in campo le squadre comunali con l'autospurgo per aiutare le famiglie in difficoltà. Adesso monitoriamo la situazione dal Coc subito attivato".

Allagamenti anche ad Arborea e Santa Giusta, mentre i detriti hanno invaso la carreggiata lungo la strada tra Cuglieri e Santu Lussurgiu, già colpita dai devastanti roghi di questa estate. Una settantina gli interventi gestiti dai Vigili del fuoco soprattutto per scantinati e strade allagate.

La strada invasa dai detriti (foto Vvf)

Intanto l’allerta emessa ieri dalla Protezione civile è stata declassata da arancione a gialla. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso sino alla mezzanotte di oggi un avviso per criticità ordinaria sull'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso, praticamente tutto il centro e sud Sardegna.

